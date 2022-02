Milan, anche Ibrahimovic out con la Lazio

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Per il match di Coppa Italia contro la Lazio, Pioli dovrà rinunciare sia a Rebic che a Ibrahimovic, ma potrebbe esserci un recupero

Archiviate le risposte vittorie contro Inter e Fiorentina, Milan e Lazio si preparano alla sfida valida per i quarti di Coppa Italia.

Mattinata di lavoro in quel di Milanello. Notizie negative per Ibrahimovic e Rebic. Per entrambi, reduci dai rispettivi problemi al tendine e alla caviglia, altra giornata di personalizzato. Dunque non ci saranno contro i biancocelesti, quando però potrebbe rivedersi Tomori dopo la panchina nel derby.