Milan Lazio, Conceicao: «Ora testa ai biancocelesti. Ai tifosi interessa soltanto questo»

Condividi via email

Milan Lazio, il tecnico rossonero Sergio Conceicao ha parlato così del match di domenica dopo la sconfitta contro il Bologna

Sergio Conceicao, allenatore del Milan ed ex giocatore della Lazio, ha parlato del match contro i biancocelesti in programma domenica alle 20:45. Di seguito le sue dichiarazioni dopo la sconfitta di Bologna:

PAROLE – «Domani prepariamo la Lazio: è così la vita dell’allenatore. Si è creata questa nuvola sul Milan e si esce con i risultati, non conosco un’altra strada. Sta a noi essere più forti degli episodi. Ai tifosi non interessa se sono frustrato o no, se lavoro 10 ore al giorno o meno, ma se si vince».