Gila Lazio, per il rinnovo la società chiede pazienza allo spagnolo, ma intanto cresce lo scontento

Gila Lazio, per il rinnovo del difensore spagnolo la dirigenza chiede pazienza fino al 2026, ma il rischio è che cresca il suo malumore

La Lazio si trova di fronte a una complessa sfida: motivare i suoi calciatori chiave in un contesto di mercato bloccato e impossibilità di riconoscere adeguamenti salariali. Come riportato dal Corriere dello Sport, Mario Gila è uno dei big che sta subendo maggiormente le conseguenze di questa situazione. Nonostante il suo valore in crescita e l’aumento di stipendio a 1,1 milioni di euro quest’anno, non è possibile riconoscergli un adeguamento all’altezza delle offerte ricevute o del suo valore dimostrato. Lo stesso vale per Alessio Romagnoli, che pure guadagna 2,8 milioni più bonus e attende un premio. Questi calciatori, e con loro tutti quelli in attesa di riconoscimenti economici, sono costretti ad attendere tempi migliori, con la società che può impegnarsi solo con decorrenza 2026.

I rigidi calcoli per rientrare sotto la soglia dell’80% tra costo allargato del lavoro e ricavi (che include commissioni e ammortamenti) non lasciano spazio a soluzioni immediate. Maurizio Sarri considera Gila e Romagnoli una “coppia di ferro” in difesa, apprezzandone la crescita, le doti atletiche e tecniche. Tuttavia, la sua gestione della spericolatezza di Gila palla al piede differisce da quella di Baroni, richiedendo maggiore disciplina. La gestione del malumore di Gila, che sognava un salto in Premier o un ritorno in Liga e si trova blindato senza un adeguato riconoscimento, spetta ora alla società. Sarà cruciale un colloquio con il giocatore e il suo manager Camano. Il presidente Lotito ha promesso di tenere tutti i big e dovrà andare alla loro “riconquista”, riconoscendo premi sicuri e accordi verbali da trasformare in contratti non appena i blocchi saranno rimossi, in un tentativo di riacquistare la fiducia dei suoi giocatori chiave. La speranza è che il malumore dello spagnolo diminuisca con l’inizio del lavoro sul campo, ma l’estate è lunga e nuove offerte potrebbero sempre arrivare, mettendo a rischio la stabilità della difesa biancoceleste.