Milan, Kjaer out anche con la Lazio. Qualche flebile speranza per Rebic

Milan, Kjaer e Rebic a forte rischio anche per la Lazio: solo il croato ha qualche speranza

Il tecnico del Milan Stefano Pioli parte per Reggio Emilia con diverse assenze pesanti. Tra queste quelle annunciate dei lungodegenti Ibrahimovic (ne avrà per poco meno di un mese), Bennacer e Gabbia. Confermato dall’allenatore anche il forfait di Simon Kjaer, difensore danese che non dovrebbe farcela neppure per la Lazio. Contro i biancocelesti tenterà il recupero last minute (ad oggi improbabile) Ante Rebic: l’ex Eintracht Francoforte è stato escluso dai convocati per Sassuolo-Milan ma ad oggi le probabilità che possa essere forzato il suo rientro con la Lazio sono davvero basse. Con Romagnoli, a Reggio Emilia, in difesa dovrebbe esserci ancora una volta Kalulu. Recuperato Theo Hernandez.