Mihajlovic: «Abbiamo fatto un bel ritiro, siamo fiduciosi per oggi»

A pochi minuti dall’inizio di Bologna-Lazio, Sinisa Mihajlovic è intervenuto ai microfoni di Sky. Le sue parole:

SUL RITIRO – «Come ho detto ieri, non è stato un ritiro punitivo ma un modo per ricercare la concentrazione. Abbiamo lavorato sull’intensità e l’atteggiamento, non dobbiamo sentirci forti sulla carta ma dobbiamo dimostrarlo sul campo. Abbiamo fatto una bella settimana, siamo tutti fiduciosi che faremo una grande partita».

SULLA GARA DI OGGI – «Quando incontriamo squadre più forti di noi dobbiamo prendere qualche piccolo accorgimento. Oggi lo abbiamo fatto, vedremo se servirà a fine gara. Non c’è un modulo che ti fa vincere le partite ma bisogna avere l’atteggiamento giusto».