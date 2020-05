Mihajlovic: «Ecco perchè sono diventato allenatore»

Sinisa Mihajlovic è intervenuto all’iniziativa del Bologna FC Webinar dove ha raccontato come è iniziata la sua carriera da allenatore

L’attuale tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, ha offerto il suo contributo al progetto webinar promosso dalla stessa società rossoblu. Il serbo ha raccontato come è diventato allenatore:

Quando ho capito che sarei diventato tecnico? Molti dei miei compagni alla Lazio sono diventati allenatori, come Mancini e Simeone. Negli ultimi anni di carriera ho cercato di informarmi, di studiare, di guardare degli allenamenti. Il calcio è la mia passione. A me piace il lavoro sul campo, sentire l’odore dell’erba, lavorare con i giovani… Quello era il mio obiettivo, alla fine sono riuscito a raggiungerlo. Magari tra quindici anni occuperò un’altra carica, come quella del direttore sportivo. Ma è una cosa che penso di fare, ma più avanti».