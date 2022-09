Midtjylland Lazio, MCH Arena sold out: il club danese mette in vendita altri biglietti

Midtjylland-Lazio vedrà la presenza di tanti tifosi alla MCH Arena, tanto che il club danese ha dovuto mettere in vendita altri biglietti

Si prospetta una MCH Arena rovente per la Lazio, ospite del Midtjylland nella seconda giornata dei gironi di Europa League. Come comunicato dal club danese, infatti, lo stadio è andato sold out, compresi i 200 posti per i tifosi biancocelesti, e per questo motivo sono stati messi a disposizione ulteriori 300 biglietti per i sostenitori casalinghi.

Il Midtjylland ha avvisto i propri tifosi di affrettarsi, dato che si aspetta che anche questi tagliandi extra andranno esauriti in pochissimo tempo.