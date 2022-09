Midtjylland Lazio, i tifosi cantano anche dopo la disfatta: da loro bisogna ripartire

Nonostante il pesante k.o. contro il Midtjylland, i tifosi della Lazio sono rimasti vicino alla squadra in Danimarca

La Lazio non è rimasta sola neanche nella lunghissima trasferta in Danimarca. E ancor di più ha sentito il calore dei suoi tifosi dopo la pesantissima sconfitta per 5-1 contro il Midtjylland in Europa League.

I sostenitori biancocelesti nonostante un passivo di cinque gol subiti ha continuato a sostenere la squadra. Ed è da loro, come riportato Il Messaggero, che la Lazio dovrà ripartire.