Midtjylland Lazio, prima convocazione per Sana Fernandes

Visti i problemi fisici di Zaccagni, per la sfida contro il Midtjylland è arrivata la prima convocazione di Sana Fernandes.

Il classe 2006 dunque è stato aggregato in prima squadra per quest’avventura e sfida in terra danese, dove occorre fare i conti con molte assenze nel reparto offensivo. Una chance che senza dubbio l’aiuterà a crescere.