Midtjylland, Evander: «La Lazio ci ha sottovalutati? Ora sanno contro chi giocano»

Alla vigilia della gara tra Lazio e Midtjylland, Evander ha risposto alle domande dei cronisti in conferenza stampa

Dopo le parole di Sarri e Pedro, arrivano anche i protagonisti del Midtjylland a presentare la gara di domani. In conferenza stampa, ecco le parole di Evander:

«Abbiamo capito che tutto è possibile, abbiamo fatto bene all’andata, ma appartiene al passato e domani sarà un’altra cosa. Giochiamo sempre per vincere, anche in questi contesti ad alto livello e domani anche la Lazio giocherà per i tre punti.

La vittoria dell’andata ci ha portato molta gioia sui social, è stata una sorpresa per tutti. Non so se la Lazio ci abbia sottovalutati, ma sicuramente adesso sanno che domani giocheranno contro una squadra forte».