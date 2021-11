Mertens: «Una grande partita. E su Sarri...»

Mertens ha parlato nel post partita di Napoli-Lazio. Queste le sue dichiarazioni dopo il fischio finale

PARTITA – «Abbiamo giocato una delle nostre migliori partite. Per noi è importante giocare sempre così. Avremo partite difficili, ma oggi siamo stati perfetti. I gol? Mi fanno piacere. Ho lavorato duro per tornare e mi sono fatto trovare pronto».

RISPOSTE – «A me non danno fastidio le critiche. Io devo continuare così e voglio fare bene. Per me è un piacere giocare in questo modo. Futuro? Spero di restare al Napoli».

SARRI – «Io devo tanto al mister. Lui è un grande allenatore e mi dispiace come sia andata per lui».