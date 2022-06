Mercato Lazio, terzino sinistro in stand by: la situazione

In questa sessione di mercato, Sarri vorrebbe un terzino sinistro. Ma la situazione al momento sarebbe in stand by

In questa sessione di mercato, Sarri vorrebbe un terzino sinistro. Ma la situazione al momento, come raccontato dal Corriere dello Sport, sarebbe in stand by.

Il sogno del tecnico biancoceleste sarebbe Emerson Palmieri, ma a gennaio anche Parisi era un nome caldo. La strategia della società però, a oggi, sarebbe quella di confermare Marusic a sinistra e di acquistare un’alternativa. Il nome sembrerebbe essere quello di Pedrinho, 19enne del Santos. Dalla Spagna però continuerebbe a rimbalzare il nome di Javi Galan, 27enne del Celta Vigo.