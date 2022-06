Mercato Lazio, Tare accelera per Pedrinho. E Totti si informa

Mercato Lazio, Tare è pronto ad affondare il colpo per Pedrinho nonostante il tentativo di rinnovo del Santos. E Totti prende nota

Si infiamma la pista Pedrinho in casa Lazio. Il Corriere dello Sport oggi in edicola infatti riporta dell’intenzione di Igli Tare di accelerare per il giovanissimo terzino del Santos in scadenza di contratto il prossimo 31 dicembre (e quindi libero di firmare per chiunque dal primo luglio).

Per Pedrinho sarebbe pronto un contratto triennale. Il Santos tenterà un rilancio per il rinnovo dopo una riunione che si terrà a breve per decidere il da farsi ma la mossa del club brasiliano sembra essere fuori tempo massimo. Il noto quotidiano romano poi riporta un importante retroscena su Pedrinho: l’agenzia di Totti, in collaborazione con Candela e con la sponda di Aldair, avrebbe cominciato a prendere informazioni sul ragazzo.