Calciomercato Lazio, l’affare Sergi Dominguez si complica: spunta la trappola Barcellona

Calciomercato Lazio, si complica l’affare con la Dinamo Zagabria per Sergi Dominguez! Intanto spunta una clausola legata al Barcellona

La sessione estiva di calciomercato della Lazio si tinge di giallo attorno a uno degli obiettivi principali per la difesa. La dirigenza biancoleste sta provando a stringere i tempi per regalare un nuovo innesto di spessore al proprio reparto arretrato, ma l’operazione internazionale ha assunto i contorni di un vero e proprio intrigo diplomatico tra Croazia e Spagna.

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La distanza economica tra i club

Come riporta il Corriere dello Sport, la trattativa per portare nella Capitale il difensore Sergi Dominguez vive una fase di profondo stallo. La Dinamo Zagabria non si muove dalla richiesta iniziale di 15 milioni di euro. Il ds Angelo Fabiani ha messo sul piatto un prestito oneroso da 3,5 milioni di euro con un diritto di riscatto fissato a 8 milioni, per un totale di circa 11 milioni. La proposta ha incassato il “no” secco del presidente dei croati Boban, costringendo le parti a nuovi summit.

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Il fattore Barcellona e l’ostacolo sulla rivendita

A complicare maledettamente i piani biancocelesti c’è l’ombra del Barcellona, club in cui il classe 2005 è cresciuto calcisticamente all’interno della rinomata Masia. I blaugrana, infatti, vantano una percentuale sulla futura rivendita del calciatore compresa tra il 20% e il 30%. Proprio a causa di questo accordo, il club croato si rifiuta categoricamente di concedere sconti, avendo la necessità di monetizzare il più possibile dalla partenza del proprio gioiello.

La minaccia della recompra blaugrana

L’ostacolo più grande per il tesseramento del centrale è però legato a una clausola esclusiva in possesso dei catalani. Il Barcellona ha mantenuto un’opzione di contro-riscatto che permette di pareggiare qualsiasi offerta ufficiale presentata da altri club. Una dinamica identica a quella vissuta dal Real Madrid per Gila, che rischia di far saltare il blitz croato di Fabiani proprio sul più bello.