Ancora nessun contatto dalla Lazio con la Fiorentina per Moreno: per la difesa si spinge per Markmann e Sergi Dominguez

Continua senza sosta il calciomercato della Lazio! Ecco quali sono le suggestioni dei capitolini per rafforzare la squadra di Gattuso

Il nome di Matías Moreno è stato accostato nelle ultime ore alla Lazio, ma al momento non risultano conferme su un reale interesse della società biancoceleste. Il difensore argentino classe 2003 è in uscita dalla Fiorentina, tuttavia tra i due club non sarebbero stati avviati contatti, neppure attraverso intermediari. La pista, dunque, non avrebbe ancora trovato alcun riscontro concreto.

La dirigenza capitolina resta comunque al lavoro per rinforzare il reparto arretrato. L’arrivo di un nuovo centrale appare necessario indipendentemente dagli sviluppi legati al futuro di Alessio Romagnoli, la cui situazione continua a influenzare il mercato della società. Tra i profili valutati nelle ultimissime ore emergono quelli di Lasse Markmann e Sergi Dominguez.

Ultimissime Lazio LIVE: le novità su Romagnoli e l’interesse per Markmann

La pista che porta a Moreno non trova conferme

L’accostamento tra Moreno e la Lazio non avrebbe superato la fase delle semplici indiscrezioni. Il classe 2003 potrebbe lasciare la Fiorentina durante questa sessione estiva, ma il club biancoceleste non avrebbe effettuato sondaggi per comprenderne disponibilità, valutazione o condizioni di trasferimento.

Stando a quanto riportato dall’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà su X, ad oggi non risultano neppure dialoghi indiretti con l’entourage del giocatore. Il suo nome, quindi, sarebbe stato inserito tra le possibili opzioni per la difesa senza che alle spalle ci fosse un movimento effettivo della dirigenza laziale.

Ai biancocelesti serve ultimare il reparto arretrato

La necessità della Lazio resta però evidente. La rosa dovrà essere completata con almeno un altro difensore centrale, a prescindere dall’eventuale permanenza o partenza di Romagnoli.

Il club cerca un elemento giovane, con margini di crescita e capace di inserirsi progressivamente nelle rotazioni. Le valutazioni riguardano sia profili immediatamente utilizzabili sia giocatori sui quali costruire un investimento in prospettiva. In questo senso la novità delle ultime ore è rappresentata da Markmann, difensore classe 2007 del Nordsjaelland. La sua candidatura si aggiunge alla lista dei giovani centrali osservati dalla società capitolina.

Moreno Lazio, resta viva la pista Sergi Dominguez

Tra i nomi già presenti sul taccuino biancoceleste resta quello di Sergi Dominguez. Il difensore è attualmente impegnato con la Dinamo Zagabria nei preliminari di Champions League, circostanza che potrebbe rallentare qualsiasi possibile sviluppo di mercato.

La pista Moreno non trova dunque conferme, mentre Markmann e Dominguez rappresentano al momento due delle alternative considerate per completare il reparto arretrato.