Gattuso vuole una punta: Espí torna nel mirino, ma Gimenez resta la priorità per Fabiani! Le novità sul colpo in attacco

Gattuso spinge per completare il reparto offensivo con un nuovo centravanti di qualità: le richieste dell’ex CT e le idee di Fabiani per la nuova Lazio

La Lazio continua a lavorare a Formello, dove Gennaro Gattuso ha iniziato a raccogliere le prime indicazioni dalla preparazione estiva e dal test disputato contro la Primavera guidata da Punzi. La rosa, tuttavia, necessita ancora di alcuni interventi e l’attacco rappresenta uno dei reparti sui quali la società dovrà concentrarsi.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, al termine della partitella in famiglia il tecnico avrebbe aumentato il pressing sul direttore sportivo Angelo Fabiani, sottolineando l’urgenza di un nuovo centravanti.

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Espì è il giocatore più gradito alla corte capitolina

Tra i nomi presenti sul taccuino biancoceleste è tornato quello di Carlos Espí, attaccante del Levante già monitorato dalla dirigenza nel corso della precedente sessione invernale. Il classe ’05 era stato valutato dopo la cessione di Taty Castellanos e non sarebbe mai uscito completamente dai radar della società capitolina.

L’operazione si presenta però particolarmente impegnativa dal punto di vista economico. Il Levante valuta infatti Carlos Espí circa 20 milioni di euro, cifra importante per un attaccante ancora molto giovane.

Gimenez rimane la prima scelta

Nonostante il ritorno di fiamma per il talento del Levante, la prima scelta della dirigenza rimane Santiago Gimenez. Il centravanti del Milan continua a essere considerato il principale obiettivo per consegnare a Gattuso un riferimento offensivo di livello.

La pista Carlos Espí rappresenta dunque un’alternativa concreta, ma subordinata agli sviluppi degli altri dossier seguiti dalla società. La richiesta dell’allenatore appare comunque chiara: per affrontare la prossima stagione serve un nuovo numero nove.

Ora servono ulteriori cessioni in casa dei biancocelesti

Prima di chiudere un nuovo acquisto, la Lazio dovrà lavorare sulle uscite. Nel reparto offensivo i principali candidati alla partenza sono Petar Ratkov e Boulaye Dia, entrambi al centro delle valutazioni del club.

Le loro eventuali cessioni permetterebbero di liberare spazio nella rosa e risorse economiche da destinare al nuovo centravanti. Il tecnico capitolino attende un rinforzo, mentre il direttore sportivo dovrà prima trovare la soluzione giusta per gli elementi considerati in uscita. Solo allora la Lazio potrà provare ad accelerare per Gimenez, Carlos Espí o per uno degli altri profili presenti sulla lista.