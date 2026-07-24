Lazio, prime complicazioni estive per Gattuso: si ferma anche Cancellieri

Lazio, preparazione in salita per Gennaro Gattuso: le prime assenze e il forfait di Cancellieri

Il precampionato estivo della Lazio si tinge improvvisamente di tinte fosche a causa di una vera e propria emergenza legata agli infortuni e ai problemi fisici che stanno decimando la rosa a disposizione dello staff tecnico. Mentre la squadra continua a faticare sul campo d’allenamento per trovare la migliore condizione in vista degli impegni ufficiali, l’infermeria biancoceleste registra una lista di degenti sempre più lunga e preoccupante. Le notizie che arrivano dal centro sportivo costringono mister Gennaro Gattuso a inventarsi soluzioni d’emergenza per far fronte alle pesanti assenze nei vari reparti.

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L’emergenza in difesa per la Lazio

Il reparto arretrato rappresenta attualmente il settore più critico e in sofferenza per la Lazio. La situazione della retroguardia è particolarmente complessa: Samuel Gigot è ancora costretto a rimanere fermo ai box a causa dei noti problemi fisici, mentre Patric, altra preziosa alternativa per il centro della difesa, non ha purtroppo ancora svolto neanche una seduta di allenamento dall’inizio ufficiale della preparazione estiva, lasciando la squadra scoperta numericamente in un momento cruciale della stagione.

Lo stop di Nuno Tavares e le condizioni in casa Lazio

A incrementare i grattacapi dello staff medico e tecnico si aggiungono le condizioni allarmanti di Nuno Tavares. Il laterale mancino è infatti alle prese con una fastidiosa infiammazione al ginocchio che ne sta condizionando pesantemente la marcia di avvicinamento al campionato. Nel frattempo, la gestione atletica richiede i piedi di piombo: Boulaye Dia è stato costretto a svolgere un lavoro differenziato e personalizzato per smaltire i carichi di lavoro accumulati nei giorni scorsi.

Il guaio fisico per Matteo Cancellieri nella Lazio

La sfortuna non sembra voler dare tregua al club capitolino, che nel corso dell’ultima seduta ha dovuto registrare anche l’ennesimo stop improvviso. Matteo Cancellieri ha infatti interrotto anzitempo la sua seduta di lavoro sul campo dopo appena venti minuti dall’inizio dell’esercitazione, abbandonando il rettangolo verde visibilmente dolorante per un problema fisico le cui reali entità e gravità verranno valutate con attenzione dallo staff medico attraverso esami strumentali nelle prossime ore.