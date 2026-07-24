Il retroscena di calciomercato su Diogo Leite: era lui la prima scelta prima dell’arrivo di Doekhi? Le ultime

Diogo Leite era la prima scelta per rafforzare la squadra di Gattuso? Tutti gli aggiornamenti sul colpo programmato dalla Lazio

La Lazio aveva iniziato a “fare i compiti delle vacanze” con largo anticipo vagliando accuratamente il mercato degli svincolati ed individuando già nel mese di gennaio alcuni profili utili per rinforzare la difesa.

Come riportato dal Corriere dello Sport, tra i primi giocatori contattati figurava Diogo Leite, centrale portoghese seguito insieme ad Alfonso Pedraza, mentre Danilho Doekhi rappresentava inizialmente un’opzione alternativa e non la priorità assoluta del club biancoceleste.

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I primi contatti già a gennaio con Diogo Leite

La dirigenza capitolina aveva deciso di muoversi con diversi mesi di anticipo per provare a sfruttare le opportunità offerte dai calciatori vicini alla scadenza del contratto. In questa strategia erano rientrati sia Pedraza, allora al Villarreal, sia Diogo Leite, considerato un profilo particolarmente interessante per età, esperienza e caratteristiche tecniche.

I dialoghi con il laterale spagnolo hanno prodotto rapidamente l’esito sperato. Le parti hanno trovato un’intesa senza particolari ostacoli, permettendo alla Lazio di assicurarsi uno dei rinforzi individuati per la nuova stagione. Più tortuoso, invece, il percorso relativo al difensore portoghese in quanto i contatti non hanno portato all’accordo sperato nonostante i numerosi tentativi effettuati dalla società.

Gli ultimi tentativi nelle scorse settimane e l’interesse per Doekhi

La pista Diogo Leite non era stata abbandonata dopo i primi colloqui. La Lazio aveva continuato a lavorare sul suo possibile arrivo, tornando a sondare la situazione anche nelle settimane più recenti. Le difficoltà incontrate nei dialoghi hanno progressivamente spinto la dirigenza a considerare con maggiore decisione le alternative già presenti nella lista.

Tra i profili valutati c’era anche Danilho Doekhi e la svolta è arrivata intorno alla metà di luglio, quando la Lazio ha scelto definitivamente di puntare sul centrale olandese. Le valutazioni tecniche e le difficoltà riscontrate nell’operazione per Diogo Leite hanno favorito l’accelerazione conclusiva.

Pedraza è stato il primo obiettivo concretizzato, mentre il mancato accordo con Diogo Leite ha aperto la strada all’olandese. Da semplice alternativa, Doekhi è diventato la scelta finale per completare il reparto arretrato biancoceleste e speriamo che mantenga le aspettative per non deludere Gattuso.