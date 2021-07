Mercato Lazio, rinforzo per l’Under-17: preso Lorenzo Di Biagio

Nuovo colpo di mercato in casa Lazio: arriva un rinforzo per il settore giovanile e si tratta di Lorenzo Di Biagio, nipote di Luigi

La Lazio continua a lavorare sul fronte mercato e guarda anche al settore giovanile. Infatti, nella giornata di oggi il club ha dato l’annuncio ufficiale dell’acquisto di un giovane calciatore per l’Under-17 di Massimiliano D’Urso: si tratta di Lorenzo Di Biagio, nipote di Luigi, cresciuto anche lui nel vivaio biancoceleste. Ecco la nota della società sul proprio sito web.

«Un nuovo rinforzo per l’Under 17 della Prima Squadra della Capitale. La selezione guidata da Massimiliano D’Urso, nel corso della prossima stagione, potrà contare anche su Lorenzo Di Biagio, nuovo arrivato in casa biancoceleste. Proveniente dalla Società Sansa, Di Biagio è una prima punta che, nella scorsa annata sportiva, è riuscito a mettere a segno ben 22 gol in 13 gare disputate».