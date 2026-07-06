Dominguez Lazio, c’è l’accordo totale: ora si tratta con la Dinamo Zagabria

Dominguez Lazio, c’è l’accordo totale con il difensore! Adesso si tratta con la Dinamo Zagabria: previsti contatti in settimana

Il calciomercato della Lazio entra ufficialmente nel vivo con un’importante accelerata per il reparto arretrato. La dirigenza biancoceleste ha infatti raggiunto un accordo di principio con Sergi Domínguez, blindando di fatto il giovane difensore in vista della prossima stagione. A rivelare i dettagli della trattativa è l’esperto di mercato Nicolò Schira tramite un post sul proprio profilo X, confermando come i capitolini abbiano rotto gli indugi.

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I dettagli del contratto di Domínguez con la Lazio

L’intesa tra il club biancoceleste e l’entourage del calciatore spagnolo classe 2005 è totale. Per il difensore è pronto un ricchissimo e futuribile contratto fino al 2031, a dimostrazione di come il club di Claudio Lotito intenda gettare le basi per un progetto a lungo termine. Lo stipendio del centrale scuola Barcellona si attesterà sui 1,4 milioni di euro a stagione.

La strategia per strappare Domínguez alla Dinamo Zagabria

Definito il sì del giocatore, la Lazio si sta concentrando sulla delicata trattativa con la Dinamo Zagabria, club proprietario del cartellino. I biancocelesti hanno pronta sul tavolo un’offerta ufficiale che si aggira intorno ai 10 milioni di euro complessivi. La fumata bianca non è ancora arrivata, ma la dirigenza italiana vuole stringere i tempi.

Previsti contatti diretti in settimana

I prossimi giorni saranno cruciali per la buona riuscita dell’operazione. Secondo la fonte, sono infatti previste trattative dirette nel corso di questa settimana tra i capitolini e i vertici della Dinamo Zagabria. L’obiettivo dei capitolini è limare gli ultimi dettagli legati ai bonus e alle modalità di pagamento per regalare il prima possibile Sergi Domínguez al proprio allenatore.