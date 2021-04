Mercato Lazio, nuovi club sulle tracce di Kaio Jorge dopo la smentita

Arrivano nuove pretendenti al giovane talento Kaio Jorge dopo la smentita di un possibile colpo di mercato da parte della Lazio

La Lazio ha sementito ufficialmente l’accordo con il Santos per il giovane gioiello Kaio Jorge. Una notizia che ha messo in moto una serie di risvolti per il mercato, che potrebbero far tramontare definitivamente il possibile approdo a Roma del giocatore.

Infatti, secondo quanto riportato da caughtoffside.com, sulle tracce del brasiliano sarebbero piombati anche due club inglesi. Si tratterebbe di Arsenal e Chelsea, che potrebbero sfruttare la smentita dei biancocelesti per assicurarsi questo prospetto.