Mercato Lazio, si sogna un centravanti! L’interesse verte su Giménez e Duran: le ultime

Mercato Lazio, a caccia di un centravanti! Sotto la lente d’ingrandimento vi è Santiago Giménez e Jhon Duran: cosa emerge

La sessione estiva entra nel vivo e le indiscrezioni di mercato sui futuri innesti tengono banco. A svelare gli ultimi aggiornamenti è il giornalista Alfredo Pedullà, che fa luce sulle dinamiche del calciomercato Lazio. Secondo la sua ricostruzione, la dirigenza è al lavoro per completare il reparto avanzato, effettuando vari sondaggi per valutare le migliori opportunità offerte dalle trattative. Si cerca una pedina che garantisca peso offensivo, ma le piste seguite presentano fin da subito complicazioni. Le manovre societarie sono iniziate e l’obiettivo è trovare gli incastri economici adeguati prima di proporre un nuovo contratto per il futuro scacchiere tattico.

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Il sondaggio della Lazio per Santiago Giménez

Uno dei profili accostati con insistenza è Santiago Giménez, che riscuote notevole gradimento. Tuttavia, il percorso per giungere a un accordo definitivo appare tortuoso. L’esperto di mercato spiega che, nonostante l’apprezzamento nei confronti dell’attaccante, non è stato possibile avviare un contatto con il Milan, alle prese con una situazione societaria alquanto complessa. Prima di imbastire una vera trattativa occorrerebbe chiarire la disponibilità del calciatore al trasferimento e l’apertura dei rossoneri alla formula del prestito, elementi che collocano l’affare in una fase del tutto embrionale e non semplice.

L’ipotesi Jhon Duran per l’attacco della Lazio

Oltre alla pista citata, nelle ultime ore è stato registrato un approccio per Jhon Duran. Il centravanti rientrerà all’Al-Nassr dopo l’esperienza vissuta tra le file dello Zenit. L’esperto giornalista sottolinea come ci sia apertura per un trasferimento a titolo temporaneo, sebbene la concorrenza internazionale sia folta. Le caratteristiche della punta piacciono alla dirigenza, ma l’ostacolo resta l’ingaggio in doppia cifra, che richiederebbe una cospicua partecipazione economica da parte della compagine araba per sbloccare definitivamente l’operazione, che al momento resta unicamente un sondaggio di mercato.