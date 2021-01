Mercato Lazio, Di Marzio: «Si cerca un difensore ma non sarà Sokratis»

Mercato Lazio, si cerca un difensore ma Sokratis non convince. Ecco le parole di Gianluca Di Marzio

La Lazio vuole rinforzare il reparto difensivo, dopo l’operazione di Luiz Felipe. Tra i tanti nomi fatti, è rimbalzato insistentemente quello di Sokratis che, però, non sembra convicere la societò capitolina. Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sul mercato, ai microfoni di SkySport. Ecco le sue parole:

«La Lazio sta cercando un difensore, ma non sarà Sokratis. Il giocatore non convince del tutto, Tare cerca un profilo più giovane e sicuramente lo troverà. Papastathopoulos resta una pista per altri club come Betis, Genoa e Olympiakos».