Mercato Lazio, l’ipotesi Valeri non tramonta: spunta l’indizio social – FOTO

Mercato Lazio, i biancocelesti restano alla ricerca di un terzino sinistro: il nome di Valeri della Cremonese continua ad essere in pole

La Lazio continua a scandagliare il mercato alla ricerca di un nuovo terzino sinistro. A tal proposito, resta forte la candidatura di Emanuele Valeri, terzino della Cremonese.

La conferma dell’interesse dei biancocelesti per il ragazzo arriva dal dal suo profilo Instagram: sotto ad una foto che lo ritrae in azione con la maglia della Cremonese è spuntato il like di Enrico Lotito. Intreccio di mercato all’orizzonte?