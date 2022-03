Mercato Lazio, il Manchester United insiste per Milinkovic: le ultime

Mercato Lazio, dall’Inghilterra rilanciano con forza l’ipotesi Milinkovic-Manchester United: i Red Devils preparano l’offerta

Il futuro di Milinkovic-Savic resta in bilico. La Lazio, destinata ad accontentare Sarri sul mercato estivo per evitare gli equivoci dello scorso gennaio, potrebbe decidere di sacrificare il centrocampista serbo che dopo 7 stagioni in biancoceleste e un contratto in scadenza nel 2024 è al bivio della sua carriera.

In questo senso dall’Inghilterra il quotidiano The Sun rilancia con forza l’interesse del Manchester United: gli inglesi, che a fine stagione dovranno sostituire Pogba, pronto a partire a parametro zero, hanno messo il serbo in cima alla lista dei desideri e sarebbero pronti a formulare un’offerta nelle prossime settimane.