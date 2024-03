Mercato Lazio, Inzaghi vuole ancora Immobile: un ostacolo da superare. Ecco quale

Mercato Lazio, resta viva la pista Inter per Ciro Immobile per la prossima estate: Inzaghi lo rivuole con sé. I dettagli

Continuano a tornare con insistenza le voci che accostano Ciro Immobile al calciomercato Inter. L’attaccante e capitano della Lazio può rappresentare un’occasione di mercato per i nerazzurri, visto che è in rottura con l’ambiente biancoceleste e con lui club. A parlarne è il Quotidiano Sportivo.

Inzaghi lo conosce bene e pare ci sia stato già un contatto tra i dirigenti nerazzurri ed il bomber, che guadagna 4,5 milioni a stagione ed ha il contratto in scadenza nel 2028. Il capitano dei biancocelesti potrebbe andare a prendere il posto in rosa di Arnautovic, sul quale il club di Viale della Liberazione si riserva ancora qualche dubbio (verso la non conferma, invece, Alexis Sanchez).