Future Stars, Florentino Luis: il ‘nuovo Pogba’ nel mirino dei club italiani

Protagonista dell’appuntamento odierno con la rubrica sui giovani talenti in Europa Florentino Luis, centrocampista del Benfica

Nato a Lisbona, di origini angolane, Florentino Luis è cresciuto fin da piccolo nel Benfica, fino all’esordio in prima squadra. Classe 1999, il centrocampista, paragonato a Paul Pogba, è soprannominato ‘O Polvo’, ovvero il polpo, proprio come il campione francese del Manchester United. Il soprannome, però, è principalmente dovuto alla grande abilità nella lettura difensiva del centrocampista che, aggiunta alla forza fisica ed alla capacità di passaggio filtrante e di movimento senza palla, ne fanno uno dei migliori prospetti portoghesi per il futuro. L’esordio con il Benfica arriva nel febbraio 2019 nella vittoria, a dir poco poderosa, dei padroni di casa contro il Nacional CD per 10-0. In questa stagione, il giovane centrocampista lusitano ha totalizzato 13 presenze tra tutte le competizioni, siglando anche un assist. Dopo gli interessamenti di Juventus e Roma nella scorsa estate, il giocatore è finito nel mirino anche del Milan di Maldini che, dopo aver presentato un’offerta nel mercato invernale di prestito oneroso con diritto di riscatto, rifiutata dal Benfica, non molla la presa e continua a corteggiare il giocatore. Florentino Luis ha però una clausola estremamente onerosa, del valore di 120 milioni di euro. Secondo alcune indiscrezioni, il club portoghese potrebbe prendere in considerazione offerte per il giocatore solo con offerte pari o superiori a 40 milioni di euro.

Situazione contrattuale: 30/06/2024

Club interessati: Juventus, Roma, Milan