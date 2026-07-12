Mercato Lazio, attaccante cercasi: Fabiani non convinto di Piccoli e Pinamonti. Il punto

Mercato Lazio, l’obiettivo principale è la ricerca di un bomber: Fabiani non convinto da Piccoli e Pinamonti. Il punto

Il nuovo corso della Lazio è ufficialmente iniziato, ma a far rumore sono state le prime, chiarissime indicazioni sul futuro tattico e strategico del club. Nella conferenza stampa di presentazione a Formello, il nuovo tecnico ha subito messo in chiaro quale sarà la sua filosofia per la stagione ormai alle porte, tracciando le linee guida per i prossimi mesi.

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Le linee guida di Gattuso

L’obiettivo prioritario del neo allenatore è dare un’identità forte e coraggiosa alla squadra. Gennaro Gattuso ha infatti manifestato la ferrea volontà di plasmare una Lazio a trazione anteriore, capace di puntare tutto su una fase offensiva aggressiva. Una scelta quasi obbligata per andare a caccia di quei gol che, nell’ultima stagione, sono decisamente mancati a una rosa apparsa troppo spesso sterile in avanti.

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Il mercato della Lazio e il nodo attaccante

Per attuare la rivoluzione tattica, serve però un innesto di peso nel reparto avanzato. Il calciomercato biancoceleste, in questo momento, vive una fase di quasi totale stallo, ma la caccia al nuovo centravanti resta apertissima. L’identikit è chiaro, ma la dirigenza sta valutando con estrema cautela i profili a disposizione per non commettere errori strategici.

Le scelte della Lazio tra Piccoli e Pinamonti

I nomi caldi sul taccuino restano quelli di Roberto Piccoli e Andrea Pinamonti. Tuttavia, come spiegato dall’edizione odierna del Messaggero, entrambi i profili non convincono del tutto il direttore sportivo Angelo Fabiani, che continua a guardarsi intorno. Tra i due, un tentativo concreto potrebbe essere fatto per l’attaccante di proprietà della Fiorentina; più fredda la pista che porta alla punta del Sassuolo, complice una valutazione ritenuta troppo alta per un giocatore a un solo anno dalla scadenza del contratto.