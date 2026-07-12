Saluta anche Calvani! Fatta con il Milan: contratto fino al 2029 per il difensore

Anche Lorenzo Calvani saluta la Capitale e si accasa al Milan dopo Gila! Affare fatto: contratto fino al 2029

Il calciomercato della Lazio si accende sull’asse con Milano, ma questa volta le notizie riguardano le uscite dei giovani talenti cresciuti nel vivaio biancoceleste. Dopo aver praticamente definito la cessione del difensore spagnolo Mario Gila, la società capitolina saluta un altro pezzo pregiato della propria Primavera, pronto a sbarcare in rossonero.

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La plusvalenza della Lazio con l’addio di Calvani

Come riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira sul suo profilo X, l’affare è ormai fatto e del tutto confermato: Lorenzo Calvani si trasferisce al Milan a titolo definitivo. L’operazione garantirà ai capitolini un incasso di 0,5 milioni di euro come base fissa, a cui si sommeranno diversi bonus legati alle prestazioni future del calciatore. Per il giovane difensore classe 2008 è pronto un contratto a lungo termine fino al 2029, con un’opzione di rinnovo automatico a favore del club milanese per il 2030.

Il piano di Fabiani dopo la partenza di Calvani

La cessione del giocatore rientra in una strategia più ampia di gestione dei giovani da parte del direttore sportivo biancoceleste Angelo Fabiani. Nonostante la perdita di uno dei terzini sinistri più promettenti del panorama giovanile nazionale, la dirigenza ha preferito monetizzare subito e accumulare prezioso spazio salariale.