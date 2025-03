Mercato Lazio, un difensore nel mirino: di chi si tratta

Condividi via email

Mercato Lazio, Lotito mette nel mirino un nuovo difensore della Serie A: tutti i dettagli sulla trattativa imbastita dai biancocelesti

Mercato Lazio: Nonostante il mese di marzo non sia ancora finito e che quindi manchino ancora 2 mesi all’apertura del calciomercato, la Lazio non attende oltre e comincia ad intavolare trattative con altre squadre per rafforzarsi, bruciando la concorrenza di altre società.

È il caso di Solet dell’Udinese, per il quale la società capitolina si è già mossa per portarlo a Roma quanto prima possibile. La valutazione del giocatore, stando alle parole de La Gazzetta dello Sport è di circa 15 milioni. Una cifra consistente che costringerà il direttore sportivo dei biancocelesti ad imbastire una lunga trattativa.