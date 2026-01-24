Mercato Lazio, Di Marzio: «Non è ancora chiusa la cessione di Romagnoli, si valuta Leite. Su Motta…»

Mercato Lazio. Gianluca Di Marzio ha riportato le ultime novità relative a Romagnoli, Diogo Leite dell’Union Berlino e Motta della Reggiana

Quello relativo al mercato è un capitolo che continua ad essere centrale in ogni discorso legato alla Lazio. Nella giornata odierna i canali social di Gianluca Di Marzio hanno fornito delle precisazioni relative a tre situazioni diverse. In ballo al momento ci sono le possibile cessione di Alessio Romagnoli, il tentativo per il difensor Diogo Leite dell’Union Berlino e la trattativa per il portiere Edoardo Motta. Le sue parole:

«Non è ancora chiusa la cessione di Romagnoli all’Al-Sadd. In caso di addio, si valuta il nome di Diogo Leite dell’Union Berlino. Per la porta, Motta svolgerà le visite mediche lunedì prossimo».

