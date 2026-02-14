Mercato Lazio, rifiutate due offerte dalla Premier League per Dele-Bashiru

Mercato Lazio, a gennaio il direttore sportivo Angelo Fabiani si è opposto alla cessione del centrocampista nigeriano Fisayo Dele-Bashiru

La Lazio durante l’ultima finestra di calciomercato invernale ha rifiutato due importanti offerte provenienti dalla Premier League per il centrocampista Fisayo Dele Bashiru. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira sui social, Nottingham Forest e Bournemouth avevano mostrato un forte interesse per la mezzala nigeriana, ma i biancocelesti hanno deciso di non cedere il giocatore.

L’importanza di Dele Bashiru per la Lazio

Nonostante le offerte provenienti dall’Inghilterra, la Lazio ha preferito puntare su Dele Bashiru, questo anche date le cessioni di Matteo Guendouzi e Matias Vecino.

Con la sua capacità di recupero palla e di supportare sia la fase difensiva che quella offensiva, il centrocampista nigeriano rappresenta una risorsa preziosa per la squadra di Maurizio Sarri. La decisione di non cederlo alle offerte inglesi riflette la volontà del club di puntare sul suo sviluppo e su una stagione di alto livello.

La Lazio ha scelto di blindarlo, confermando l’intenzione di mantenere la sua ossatura per lottare in un campionato che vede i biancocelesti costretti a lottare per risalire la china.

