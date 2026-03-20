Mercato Lazio, interesse per Cömert. Concorrenza dalla Russia per il difensore

Mercato Lazio, il d.s. Angelo Fabiani sta pensando al difensore del Valencia Eray Comert! I biancocelesti non sono i soli: la situazione

La Lazio sta seguendo con attenzione la situazione di Eray Cömert, difensore centrale in scadenza con il Valencia. Il giocatore classe 98′ sta attirando l’attenzione di diverse squadre, e non solo quella dei biancocelesti. Oltre alla Lazio, infatti, ci sono anche altri club sulle tracce del giocatore svizzero di origine turca.

Profilo e caratteristiche di Cömert

Eray Cömert è un difensore centrale di 28 anni che ha accumulato esperienza internazionale, sia con il club che con la nazionale. Nato in Turchia, ha scelto di giocare per la Svizzera a livello internazionale, collezionando diverse presenze in competizioni importanti. Il suo contratto in scadenza a giugno con il Valencia lo rende un obiettivo ideale per squadre che cercano un rinforzo difensivo senza dover affrontare un esborso economico troppo elevato.

La sua valutazione potrebbe essere influenzata dalla situazione contrattuale dei difensori biancocelesti, Mario Gila e Alessio Romagnoli, entrambi in scadenza nel 2027, e lontani dal rinnovo. L’uno piace a diverse squadre – tra le quali Inter e Milan – l’altro invece pare essere destinato a lasciare definitivamente la Lazio.

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Concorrenza per il difensore: Lazio, Osasuna e CSKA Mosca

Il mercato intorno a Cömert si fa sempre più interessante. Oltre alla Lazio, anche il CSKA Mosca e l’Osasuna stanno valutando seriamente l’opportunità di ingaggiare il difensore svizzero – segnala il Corriere dello Sport. La concorrenza è serrata, e ciò potrebbe influenzare le decisioni future del giocatore. Tuttavia, il profilo di Cömert potrebbe essere ideale per la Lazio, che sta cercando di rinforzare la propria difesa per la stagione successiva.

Il giocatore potrebbe essere una valida alternativa per Sarri in vista della prossima stagione, specialmente considerando che le scadenze contrattuali dei difensori attuali potrebbero aprire scenari di cambiamento nella retroguardia. La Lazio, quindi, si prepara a essere protagonista nella corsa per Cömert, un giocatore che potrebbe portare qualità ed esperienza al reparto difensivo biancoceleste.

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