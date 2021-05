Mercato Lazio, un club spagnolo insidia il rinnovo di Luiz Felipe

Ancora movimenti di mercato che riguardano la Lazio: un club spagnolo sarebbe pronto ad insidiare il rinnovo di Luiz Felipe

La Lazio, dopo la notizia dell’accordo per il rinnovo di Simone Inzaghi, si è messa al lavoro per sistemare alcune cose in seno alla rosa. Oltre ad alcuni nuovi obiettivi di mercato, la società sta lavorando anche per alcuni rinnovi, tra cui quello di Luiz Felipe: tuttavia, una squadra spagnola sembra pronta ad insidiare questa operazione.

Infatti, secondo quanto riportato da Nicolò Schira sul proprio profilo Twitter, il Betis Siviglia sarebbe molto interessato al difensore brasiliano e sarebbe pronto a presentare la propria offerta al presidente Lotito. Nei prossimi giorni si attendono ulteriori novità su questa situazione.