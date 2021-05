Rinnovo Luiz Felipe, presto la firma per il prolungamento. I dettagli

Rinnovo Luiz Felipe, già la prossima settimana il brasiliano potrebbe firmare il prolungamento del contratto fino al 2026

Inzaghi ha detto sì alla Lazio, adesso la necessità è quella di riconfermare l’ossature centrale della squadra. In difesa, si rivedranno Radu, Acerbi, ma soprattutto Luiz Felipe. Il brasiliano ha trascorso una stagione tribolata a causa dell’infortunio alla caviglia e la conseguente operazione, ma il suo valore non è mai stato messo in discussione.

Il club infatti è pronto a blindarlo: come riporta Il Messaggero, già la prossima settimana il ragazzo potrebbe firmare il rinnovo fino al 2026 a circa 2 milioni di euro.