Mercato Lazio, SUGGESTIONE Berardi? Concorrenza AMPIA

Mercato Lazio, suggestione Domenico Berardi per la prossima stagione? Concorrenza ampia, si muove la Juve. Le ultime

Thiago Motta potrebbe far giocare un’ala da falso 9 come vice Vlahovic e per questo in casa Juve torna di moda il nome di Berardi, accostato in passato anche al calciomercato Lazio. A renderlo noto è la Gazzetta dello Sport.

Con le cessioni di Chiesa e Milik i bianconeri potrebbero rivoluzionare quasi del tutto l’attacco e, invece di un centravanti, l’idea sarebbe quella di comprare su un nuovo esterno capace di giocare anche in quel ruolo, come faceva Thiago Motta al Bologna. Da qui il nome di Berardi che è retrocesso in Serie B col Sassuolo e sta recuperando da un infortunio.