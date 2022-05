Mercato Lazio, quanti nomi per l'attacco. E Caputo...

La Lazio nel prossimo mercato cercherà di trovare un nome giusto per il ruolo di vice Immobile: i dettagli

Al di là della priorità difesa, in casa Lazio si lavora anche per trovare un vice Immobile. Il profilo ideale sembrava essere quello di Caputo, ma la società non sarebbe convinta, viste le richiesta della Sampdoria e l’età dell’attaccante.

Sul taccuino dei biancocelesti, come raccontato da Il Corriere dello Sport, ci sarebbero tanti nomi. Bourigeaud del Rennes e Luis Henrique del Marsiglia però difficilmente si adatterebbero al ruolo di falso nueve, essendo ali. Più intrigante il nome di Burkardt. Il sogno però potrebbe essere Minamino. Il 27enne deciderà il suo futuro soltanto dopo la finale di Champions. La Lazio resta alla finestra.