Romagnoli e non solo: i nomi per rinforzare la difesa

Non è solo Romagnoli a essere finito nel mirino della Lazio per rinforzare la difesa: ecco tutti i nomi sul taccuino

La Lazio, in questo calciomercato, punta senza alcun dubbio a rinforzare la difesa. Il nome più caldo sembra sempre esser quello di Romagnoli. Come evidenziato da Il Corriere dello Sport, Lotito sarebbe in forte pressione sull’entourage del calciatore per ottenere il fatidico sì. Servirebbe un rilancio, arrivando magari a tre milioni di base fissa. Il prossimo incontro potrebbe essere quello decisivo, ma occhio al Milan che, dopo il cambio di proprietà, potrebbe presentare la sua offerta.

Piccoli passi in avanti per quel che riguarda Chust, con il Real Madrid che però chiederebbe la clausola di recompra. Resterebbero sempre sul taccuino i nomi di Casale e Ferrari, ma ci sarebbero comunque da vincere le resistenze di Verona e Sassuolo.