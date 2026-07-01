Peruzzi frena il ritorno alla Lazio: la proposta di Lotito non basta, è stallo. Le ultime

Lazio, Angelo Peruzzi dice no al momento: trattativa bloccata dopo il rilancio di Claudio Lotito. Cosa emerge

Il ritorno di una figura leggendaria come Angelo Peruzzi all’interno dei ranghi della Lazio rimane uno dei temi più caldi dell’estate biancoceleste. Il presidente Claudio Lotito, da tempo, sta lavorando per convincere l’ex portiere, icona della storia laziale, a rientrare in società con un ruolo di primo piano, capace di fare da collante tra lo spogliatoio guidato da Gennaro Gattuso e la dirigenza. Tuttavia, nonostante i tentativi diplomatici del club, le ultime notizie portano a una frenata brusca. Secondo quanto rivelato dal noto esperto di mercato Nicolò Schira, le trattative non stanno procedendo secondo le aspettative iniziali.

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Il ritorno di Angelo Peruzzi bloccato dai dubbi personali

Nonostante il desiderio di Claudio Lotito di ricomporre un tassello fondamentale per la cultura del lavoro a Formello, la volontà del protagonista sembra prevalere. Stando alle indiscrezioni riportate dal giornalista, Peruzzi non sarebbe al momento convinto della proposta formulata dai vertici societari. La figura dell’ex estremo difensore, celebre per la sua integrità e per il suo passato trionfale in biancoceleste, richiede garanzie progettuali e un’autonomia operativa che, a quanto trapela, non sembrano ancora perfettamente allineate con le vedute della presidenza.

Le incertezze di Claudio Lotito

Per la Lazio, il mancato accordo con Angelo Peruzzi rappresenta una battuta d’arresto significativa. Il presidente Claudio Lotito sperava di dare una scossa positiva all’ambiente, riportando a casa un uomo che conosce perfettamente il peso di quella maglia. Lo stallo attuale, tuttavia, rischia di trascinarsi ancora per diversi giorni. Le parti si sono prese del tempo per riflettere, consapevoli che una figura di tale spessore non può essere inserita nei quadri dirigenziali senza una totale condivisione d’intenti e un progetto di lungo respiro.