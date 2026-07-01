Tavares Porto, la mossa di Farioli: il retroscena dietro la svolta di mercato

Tavares vede il Porto: il retroscena del colloquio decisivo con Francesco Farioli. Il punto della situazione

Il calciomercato della Lazio si prepara a gestire una cessione potenzialmente pesante. Nuno Tavares, esterno portoghese classe 2000, sembra sempre più intenzionato a esplorare nuove destinazioni per il prosieguo della propria carriera. Secondo quanto rivelato dal noto giornalista Alfredo Pedullà, il laterale avrebbe espresso il desiderio di intraprendere una nuova avventura, lontano dai colori biancocelesti. Una richiesta precisa che ha immediatamente allertato diversi top club europei, pronti a sondare la disponibilità della società capitolina per intavolare una trattativa concreta.

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Il Porto di Francesco Farioli punta tutto su Nuno Tavares

L’interesse più corposo arriva dal Porto. Il club lusitano sotto la guida dell’allenatore italiano Francesco Farioli, ha individuato in Nuno Tavares il profilo perfetto per rinforzare la fascia sinistra. Il tecnico, che ha instaurato un contatto diretto con l’entourage del calciatore, gode della stima assoluta dell’esterno, che vede nel progetto dei Dragões una tappa ideale per la sua definitiva consacrazione internazionale. Il gradimento del ragazzo è totale, rendendo la pista portoghese estremamente calda rispetto ad altri sondaggi, come quello timido registrato nelle ultime ore da parte della Fiorentina.

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La valutazione della Lazio: le cifre dell’operazione

La Lazio, dal canto suo, non ha intenzione di svendere un giocatore che ha mostrato importanti segnali di crescita nell’ultima stagione in Serie A. La dirigenza biancoceleste ha fissato il prezzo del cartellino attorno ai 20 milioni di euro. Una cifra ritenuta equa dalla società laziale, considerando sia il valore tecnico del giocatore che il lungo contratto in essere. Con il mercato che entra nella sua fase di massima frenesia, la trattativa con il Porto potrebbe accelerare sensibilmente nei prossimi giorni, a patto che il club portoghese decida di soddisfare le richieste economiche avanzate dai biancocelesti.

La gestione dei rinnovi e la strategia biancoceleste

Mentre il destino di Nuno Tavares sembra segnato verso un ritorno in patria, il club di Claudio Lotito continua a muoversi su più tavoli per mantenere intatta la competitività della rosa a disposizione di Gennaro Gattuso. La cessione di un profilo di spessore come il portoghese permetterebbe alla Lazio di ottenere un tesoretto fondamentale per intervenire in altri reparti, garantendo maggiore equilibrio al bilancio societario. Il braccio di ferro è appena iniziato, ma la volontà del calciatore, unita al pressing insistente di Francesco Farioli, spinge l’ago della bilancia decisamente verso un addio imminente alla Capitale.