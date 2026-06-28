Asp Jensen Lazio, la trattativa con il Bayern si può concludere ma ad una condizione: ecco quale

Asp Jensen Lazio, la trattativa con il Bayern Monaco è in via di conclusione ma manca solo un dettaglio. Ecco quale

La Lazio accelera sul mercato e punta con decisione sulla linea verde per rinforzare la rosa a disposizione di Gennaro Gattuso. I biancocelesti si muovono d’anticipo per assicurarsi uno dei talenti più cristallini del panorama europeo, bloccando un rinforzo di grande qualità.

Calciomercato Lazio LIVE: tutte le novità su Gila, Galassi e Ratkov. Idea Vergara

Accordo a un passo tra la Lazio e Jonathan Asp Jensen

Secondo quanto evidenziato da Il Corriere dello Sport, il club capitolino ha già trovato un’intesa di massima con Jonathan Asp Jensen, gioiello classe 2006 di proprietà del Bayern Monaco. Il giovane danese è reduce da un’ottima annata vissuta in prestito con la maglia del Grasshoppers. La prima offerta formale presentata ai bavaresi è di 4 milioni di euro: le parti stanno ora trattando per limare la percentuale sulla futura rivendita richiesta dai tedeschi per il ragazzo.

🌐 Le News di Lazio News 24 su Google Seguici su Google News per non perdere nessun aggiornamento sulla prima squadra della capitale. Seguici Ora

Il piano di Gattuso per l’inserimento di Asp

L’innesto del trequartista si sposa perfettamente con la filosofia societaria orientata verso lo scouting di giovani promesse non ancora sotto la luce dei riflettori. Per finanziare l’operazione legata ad Asp Jensen, la Lazio sfrutterà i proventi della cessione di Alessio Romagnoli, ormai promesso sposo di un club in Qatar.

I costi dell’affare

L’addio del difensore garantirà un tesoretto complessivo di 8 milioni di euro, frutto dei 3 milioni del cartellino e dei 5 milioni lordi risparmiati sull’ingaggio. Questo budget coprirà interamente l’investimento per il giovane: 4 milioni andranno ai bavaresi, mentre i restanti 4 milioni lordi serviranno a garantire lo stipendio del danese per i prossimi 4 o 5 anni di contratto con il club biancoceleste.