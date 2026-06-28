Cancellieri, il Torino corteggia l’attaccante! La Lazio fissa il prezzo

Cancellieri, il Torino ha individuato nell’esterno romano classe 2002 il rinforzo ideale per l’attacco. La Lazio fissa il prezzo

La Lazio accelera le grandi manovre in vista della prossima stagione calcistica. Con l’apertura ufficiale della sessione estiva, la dirigenza biancoceleste si concentra sulle operazioni in uscita per sfoltire la rosa e accumulare quel budget necessario a finanziare i colpi in entrata richiesti dal tecnico.

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Il Torino punta con decisione su Cancellieri

Il nome caldo per sbloccare il mercato in uscita della società capitolina è quello di Matteo Cancellieri. L’esterno offensivo romano, classe 2002, ha attirato le forti attenzioni del Torino, che lo ha inserito in cima alla lista dei desideri per rinforzare il proprio reparto d’attacco. I granata vedono nel giovane talento il profilo ideale per duttilità e strappi in velocità.

I numeri di Cancellieri e la valutazione della Lazio

L’attaccante ha saputo ritagliarsi uno spazio importante nell’ultimo periodo a Roma. Basti pensare che sotto la guida dell’ex tecnico biancoceleste Maurizio Sarri, Cancellieri ha collezionato 30 presenze, di cui 21 da titolare, realizzando peraltro 4 gol e un assist. Numeri che certificano la maturazione del ragazzo e che spingono i biancocelesti a non fare sconti.

Il prezzo fissato a Formello per la cessione di Cancellieri

A Formello la linea societaria è ben definita: il cartellino del giocatore viene valutato circa 10 milioni di euro. I due club sono pronti a entrare nel vivo della trattativa. Se i granata dovessero assecondare le richieste economiche di Lotito, l’affare legato a Cancellieri potrebbe andare in porto molto rapidamente.