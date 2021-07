Mercato Lazio, Adamonis: «Futuro? Parlate con la società»

Il giovane portiere Marius Adamonis ha parlato del suo futuro alla Lazio: possibile colpo per il mercato in uscita?

La Lazio continua a lavorare senza sosta sul mercato. Alcuni giocatori sono stati già acquistati dal club biancoceleste, che oggi sta effettuando le visite mediche con Luka Romero. Tuttavia, anche sul fronte delle uscite la società sta smuovendo qualcosa. Tra i possibili partenti c’è anche il giovane portiere Marius Adamonis, che ha parlato del suo futuro ai microfoni di Lazio Style Radio.

«Per il prossimo anno non so quale sarà il mio futuro. Bisogna chiedere alla società» ha detto il giocatore ai canali ufficiali del club. Assist per una possibile partenza? Sarà tutto da vedere nelle prossime settimane. Nel frattempo, Adamonis continua ad allenarsi agli ordini dei Mister Nenci e Grigioni, insieme a Thomas Strakosha e Pepe Reina.

CLICCA QUI PER L’INTERVISTA INTEGRALE A MARIUS ADAMONIS