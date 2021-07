Calciomercato Lazio, il Venezia sulle tracce di Sofian Kiyine

Novità di calciomercato in casa Lazio: il neopromosso Venezia ha messo gli occhi sul marocchino Sofian Kiyine

Proseguono i movimenti di calciomercato in casa Lazio, non solo per quanto riguarda i colpi in entrata. Infatti, il club biancoceleste sta lavorando anche sul fronte delle cessioni e si prepara a salutare alcuni giocatori.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, uno dei calciatori in partenza da Roma sarebbe Sofian Kiyine. Infatti, sulle tracce del marocchino si sarebbe lanciato il neopromosso Venezia: al momento sono stati avviati i contatti tra le due società. Dopo l’esperienza alla Salernitana, dunque, il giovane centrocampista potrebbe lasciare la Lazio definitivamente. Si attendono ulteriori novità nei prossimi giorni.