Menichini: «Floriani mi ricorda Florenzi! Merita la Nazionale Azzurra» – Lazio News 24

Leonardo Menichini, ex tecnico della Lazio Primavera, ha parlato della crescita di Romano Floriani diventato un perno della squadra di Gattuso. Le dichiarazioni

Il grande volo della Lazio, capolista in Serie A, porta anche la firma dei suoi giovani più talentuosi e affamati. Tra i volti copertina di questo avvio di stagione c’è senz’altro Romano Floriani Mussolini, il cui percorso di crescita viene raccontato da chi lo ha visto muovere i primi passi decisivi nel settore giovanile capitolino. Intervistato dai microfoni del settimanale Sportweek, l’ex allenatore della Lazio Primavera, Leonardo Menichini, ha ripercorso gli esordi del terzino classe 2003, ricordando quando lo promosse sotto età nella stagione 2020/21:

«Non mi sorprende che sia arrivato in Serie A. Lo vidi giocare nell’Under 18 e spinsi per farlo salire con noi. Ricordo ancora la finale di Coppa Italia Primavera persa a Reggio Emilia contro la Fiorentina: un partitone, sfiorò il gol. Ha corsa, sa strappare, crossare, e poi è umile». Ultimissime Lazio LIVE: novità sul rinnovo di Isaksen, nessun turnover contro il Cagliari

Il paragone illustre e le virtù tattiche di Floriani

La crescita del terzino biancoceleste è frutto di una costante applicazione e di una gavetta che gli ha permesso di affinare la fase offensiva senza smarrire l’umiltà. Nel corso del suo intervento a Sportweek, Leonardo Menichini ha analizzato i dettagli tecnici del classe 2003, arrivando a proporre un accostamento di assoluto prestigio con un ex azzurro:

«Quando gli dici una cosa, lui ascolta e mette in pratica. Noi giocavamo a quattro, lui si spingeva di continuo in avanti, pure troppo. Contro la Juve, in occasione del gol di Gustav Isaksen, ho rivisto il ‘mio’ Romano, tant’è che la rete del danese è arrivata anche per la sua sovrapposizione. Ha mandato in confusione Zeki Celik. Il suo exploit è figlio della gavetta. Sa chi mi ricorda? Alessandro Florenzi! Un terzino d’attacco».

Il sogno azzurro e il peso di Floriani nella Lazio capolista

La continuità di rendimento sciorinata da Romano Floriani Mussolini sta attirando l’attenzione anche dei piani alti del calcio italiano. Con la squadra biancoceleste saldamente al comando del campionato, per Leonardo Menichini non è affatto utopico iniziare a sognare una chiamata da parte della Nazionale maggiore, nonostante la forte concorrenza nel ruolo:

«La Nazionale? Se lo merita, anche se lì ci sono Giovanni Di Lorenzo, Michael Kayode e Marco Palestra, ma se la Lazio è prima in classifica sarà anche merito di Floriani, no?».

Un’investitura importante per il terzino capitolino, ormai perno fondamentale negli schemi biancocelesti.