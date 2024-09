Medina Lazio, un club turco è pronto a CHIUDERE per l'ex obiettivo biancoceleste - Lazio News 24

Medina Lazio, un club turco è pronto a chiudere per l’ex obiettivo biancoceleste e garantirlo al suo tecnico

Il calciomercato italiano si è concluso lo scorso venerdì a mezzanotte, ma in Turchia le squadre continuano a lavorare per assicurarsi i talenti tra cui Medina vecchia conoscenza della Lazio. Secondo quanto riporta Pedullà, l’ex obiettivo biancoceleste sarebbe ad un passo dal Fenerbahçe per una cifra di 15 milioni di dollari, bonus inclusi, che verranno versati nelle casse del Boca Juniors. Il calciatore firmerà fino al 2030