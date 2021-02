Mazzocchi: «La Lazio può competere con tutti. La Roma non può lottare per lo scudetto»

L’elogio del giornalista per la squadra di Simone Inzaghi

La vittoria contro l’Atalanta rilancia la Lazio, che sorpassa proprio i bergamaschi e si piazza al sesto posto in classifica. Una Serie A combattuta ed equilibrata, al giro di boa appena superato, che lascia spazio a diverse previsioni sulla vittoria del campionato e i piazzamenti Champions. Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il giornalista RAI Marco Mazzocchi ha analizzato l’andamento del campionato di Serie A:

«Quello di quest’anno è un campionato che può riservare delle sorprese. La classifica può essere stravolta di giornata in giornata visti gli impegni ravvicinati delle squadre. La mia previsione? Vedo Juventus e Inter favorite, con la migliore rosa a disposizione dei tecnici. Il Milan in questo momento ha il giusto entusiasmo per puntare alla vittoria del campionato, mentre Lazio e Atalanta non hanno rivali se stanno bene. La Roma? Vedo i giallorossi fuori dalla lotta scudetto, così come il Napoli».