Maximiano ha voglia di riscatto. E Sarri ci pensa

Maximiano ora ha voglia di riscatto e di rivincita. Nel 2023 ci sarà per lui una nuova chance e una nuova occasione?

Pochi minuti nella prima giornata con i Bologna, una clamorosa espulsione e poi il nulla. Luis Maximiano è senza dubbio la più grande delusione della prima parte di stagione della Lazio, visti anche i 10 milioni investiti per lui.

Come sottolineato da Il Messaggero, molto è dipeso dalle grandi prestazioni di Provedel. A fermarlo però è stata anche una borsite, inizialmente non comunicata allo staff. Nonostante tutto però il portoghese è sempre rimasto concentrato e ora ha voglia di riscatto. E Sarri potrebbe concedergli qualche chance, in primis in Coppa Italia. Il 23enne ora deve dimostrare il suo valore.