Maximiano: «Sono qui per imparare e spero sia l’inizio di una grande storia»

Conferenza stampa Maximiano LIVE: le parole del portiere della Lazio che si presenta a tifosi e giornalisti

Ultima giornata di presentazione dei nuovi acquisti in casa Lazio. Dopo Nicolò Casale, Matteo Cancellieri, Matias Vecino e Alessio Romagnoli, oggi è la volta di Mario Gila, Marcos Antonio e Luis Maximiano che dalla sala stampa a Formello si presenteranno a tifosi e giornalisti. Lazionews24.com seguirà LIVE le dichiarazioni dei tre giocatori. Di seguito le parole del portiere portoghese.

PRIMO PORTIERE PORTOGHESE – «La verità è che c’è sempre una prima volta, sono entusiasta e espero che sia l’inizio di una grande storia. Sono contento di seguire le orme dei miei connazionali qui».

LAZIO – «Io in genere non seguo molto le notizie, ma quando il mio agente mi ha chiamato ho detto subito sì, è il sogno di tanti giocare qui. So che qui c’è molto da imparare, si lavora molto sulla tecnica ecco anche perchè ho scelto l’Italia».

GRIGIONI – «Ci sono differenze tecniche nella gestione del portiere fuori dall’Italia, io sto lavorando e sto imparando. Ma per quello che stiamo facendo non ci metterò molto».

PARATA PREFERITA – «Sono tutte importanti, contro ogni avversario, perchè riflettono il lavoro che facciamo in settimana».

DERBY E RUI PATRICIO – «Non ci penso al derby, penso giorno per giorno e per quello c’è tempo».

ALTRO PORTIERE – «Io penso che non ci siano posti garantiti. Bisogna lavorare molto ogni giorno, perchè altrimenti gli altri ti superano».

FIGLIO MATIAS – «Sicuramente è un momento molto felice per tutta la mia famiglia, se poi decidesse di fare il portiere ne sarei ben felice».

MODELLI NEL SUO RUOLO – «La tradizione italiana ha portieri molto forti, io sono cresciuto guardando Buffon. Vorrei imparare da tutti, non solo da uno in particolare».

GIOCARE LONTANO DALLA PORTA – «La palla circola molto passando per i piedi del portiere ed è proprio quello che mi chiede Sarri».