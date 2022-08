Marcos Antonio: «Ho scelto subito la Lazio. Ho parlato con Leiva e...»

Conferenza stampa Marcos Antonio: le parole del centrocampista della Lazio che si presenta a tifosi e giornalisti

Ultima giornata di presentazione dei nuovi acquisti in casa Lazio. Dopo Nicolò Casale, Matteo Cancellieri, Matias Vecino e Alessio Romagnoli, oggi è la volta di Mario Gila, Marcos Antonio e Luis Maximiano che dalla sala stampa a Formello si presenteranno a tifosi e giornalisti. Lazionews24.com seguirà LIVE le dichiarazioni dei tre giocatori. Di seguito le parole del centrocampista brasiliano.

CONDIZIONE – «Sono molto felice di essere qui dopo un momento molto difficile per me, come tuti sapete. Essere qui è un’allegria immensa per me, così come tornare in campo dopo mesi. Mi sento bene, sono in buone condizioni».

GUERRA – «Non voglio parlarne, è una cosa ancora in corso. Preferisco di no».

DE ZERBI – «Mi ha aiutato molto, sarà lo stesso qui».

BRASILIANI DELLA LAZIO – «Leiva ed Hernanes sono grandi giocatori. Mi ispiro più a Lucas per il modo di aiutare la squadra. Responsabilità per lo stesso numero? Ho parlato con lui, è stato felice che avrei preso il suo numero».

SARRI – «Sono qui a sua disposizione, farò tutto quello che mi chiederà».

APPROCCIO – «Il calcio italiano è a un livello molto buono, questa è una grande occasione per crescere».

CHAMPIONS LEAGUE – «Giocarla è un obiettivo, la Lazio merita di starci e cercheremo di centrare questo obiettivo».

CENTROCAMPO – «Sono tutti forti e di qualità, io cercherò di farmi trovare sempre pronto. Poi sarà il mister a decidere. Io sono un giocatore multifunzione, quello che mi chiederà il mister lo ho già fatto».

SCEGLIERE LA LAZIO – «L’ho scelta subito, appena arrivata l’offerta ho accettato».